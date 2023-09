Senigallia, morto bambino di 11 anni: travolto da auto mentre era in bici

(Adnkronos) – Un bambino di 11 anni è morto oggi a Marzocca, Senigallia, dopo essere stato travolto da un'auto nel pomeriggio mentre era in sella alla sua bicicletta. Il bambino è deceduto dall'ospedale Salesi di Ancona, dove era stato ricoverano in condizioni gravissime. L'11enne era stato sbalzato prima sul cofano dell'auto e quindi a terra, sbattendo la testa e perdendo conoscenza. Immediati i primi soccorsi del 118 e poi in volo con l'eliambulanza verso l'ospedale. Durante il tragitto era stato intubato, poi la morte in seguito al gravissimo trauma cranico e toracico riportato. Al vaglio della Polizia Locale e della Procura la dinamica dell'incidente, come riporta Vivere Senigallia. Il bambino è stato investito in viale della Resistenza all'incrocio con via Liguori da una Volkswagen Passat guidata da una donna di 41 anni residente a Marzocca. Il pm di turno ha disposto il sequestro dei mezzi coinvolti nell'incidente. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 20 Settembre 2023