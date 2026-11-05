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Semeraro (Rilegno): “Nel 2025 2 milioni di tonnellate avviate a riciclo”

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“Abbiamo chiuso il 2025 con 2 milioni di tonnellate che sono state avviate agli impianti di riciclo, quindi bisogna assolutamente essere in grado di mantenere questo equilibrio e fare in modo che tutto funzioni come ha sempre funzionato negli ultimi quindici anni”. Così Nicola Semeraro, presidente Rilegno, ai microfoni dell’Adnkronos in diretta da Ecomondo, la manifestazione sulla green, blue e circular economy, alla Fiera di Rimini fino al 6 novembre.


Pubblicato il 5 Novembre 2026

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