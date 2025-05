Selvaggia Lucarelli punge Sonia Bruganelli, la frecciata a Sognando Ballando con le stelle

(Adnkronos) –

Selvaggia Lucarelli torna nelle vesti di giurata a 'Sognando… Ballando con le stelle' e punge Sonia Bruganelli. L'occasione è nata dopo l'esibizione di Vanessa Lacedonia e Carlo Aloia, il maestro che, nella scorsa edizione del reality show di Rai1, era il partner di ballo dell'imprenditrice. Se c'è una cosa che non si può dimenticare della scorsa edizione di Ballando con le stelle è proprio il rapporto gelido e i continui botta e risposta sollevati tra Selvaggia Lucarelli e Sonia Bruganelli. Delle frecciate che, spesso, riguardavano la vita privata e professionale, ben lontani dal contesto della danza. "Carlo, hai una ballerina simpatica e che balla. Secondo me dopo la stagione con la Bruganelli hai chiesto il risarcimento, il reso!", ha esclamato Selvaggia Lucarelli, facendo i complimenti alla coppia di ballo formata da Vanessa e Carlo. "Carlo ha detto 'Torno a ballando solo se…' e hai fatto bene", ha aggiunto la giurata con tono sarcastico, scatenando gli applausi del pubblico presente in studio, che ben ricorda i trascorsi tra la giornalista e l'ex moglie di Paolo Bonolis. Aloia ha preferito non replicare alla battuta di Selvaggia Lucarelli, ma si è limitato a sorridere di buon gusto. Anche perché i rapporti del maestro di ballo con Sonia Bruganelli sono rimasti solidi anche dopo l'edizione di Ballando con le stelle. Infatti, l'imprenditrice che ha guardato la puntata di ieri sera, ma dal divano di casa, ha mostrato il suo sostegno al maestro condividendo tra le storie Instagram il suo codice per invitare i suoi follower a votarlo. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 10 Maggio 2025