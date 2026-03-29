Selvaggia Lucarelli, matrimonio rimandato: “Non siamo riusciti a organizzare”

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Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli hanno rimandato il loro matrimonio. Le nozze, inizialmente previste per la primavera 2026 in Puglia, in Salento, slittano al 2027. Ospite oggi a Verissimo, l'opinionista ha chiarito: "Non mi sposerò quest'anno. Non siamo riusciti ad organizzare il matrimonio e quindi rimandiamo alla primavera del 2027". Poi, con ironia ha aggiunto: "Si sposano tutti quest'anno, io non voglio mescolarmi. Io voglio il mio matrimonio, le luci su di me… sono una mitomane". La giornalista ha poi lanciato un appello a Sal Da Vinci che lo vorrebbe come cantante al suo matrimonio, così come lo vorrebbe Ilary Blasi. Ospite nelle scorse settimane nel salotto di Silvia Toffanin, la conduttrice del Grande Fratello Vip – che presto sposerà Bastian Muller – aveva spiegato: "Sal doveva cantare al compleanno di mia figlia Chanel, non è potuto venire. Mi auguro che venga allora al mio matrimonio". Lucarelli in studio ha scherzato: "Sal deve scegliere a quale matrimonio presenziare, vedremo come andrà".

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Pubblicato il 29 Marzo 2026