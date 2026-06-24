Sei persone arrestate a Foggia, i boss comandavano dal carcere

Sei persone di Foggia sono state raggiunte da misure cautelari nell’ambito di una vasta indagine della Direzione Distrettuale Antimafia di Bari che punta a fare luce sulla perdurante operativita’ della Societa’ Foggiana e, in particolare, della batteria Sinesi-Francavilla. Tra gli indagati figurano due fratelli ritenuti dagli investigatori ai vertici del gruppo criminale, nonostante fossero già sottoposti agli arresti domiciliari. L’ordinanza, emessa dal gip del Tribunale di Bari su richiesta della Procura, e’ stata eseguita oggi da Carabinieri e Polizia di Stato. Secondo l’accusa, i presunti capi del sodalizio avrebbero continuato a impartire direttive e mantenere contatti con l’esterno, gestendo gli affari dell’organizzazione anche durante il periodo di restrizione. L’inchiesta della Dda barese descrive una struttura mafiosa ancora pienamente operativa, capace di estendere i propri interessi dal traffico di droga alle estorsioni, dai reati predatori fino all’infiltrazione nell’economia legale e alla pianificazione di azioni violente contro gruppi rivali. Uno dei destinatari della misura cautelare e’ accusato di aver utilizzato nel 2021 un telefono cellulare clandestino all’interno del carcere di Tolmezzo per mantenere in vita i collegamenti tra il clan Sinesi-Francavilla e il clan Li Bergolis del Gargano, consentendo, secondo gli inquirenti, la prosecuzione delle attivita’ criminali nonostante la detenzione dei vertici. Altri due indagati devono rispondere di autoriciclaggio e riciclaggio aggravati dalla finalita’ mafiosa. Al centro delle contestazioni vi sarebbe un’operazione economica risalente al periodo 2012-2013: circa 600 mila euro, ritenuti provento di attivita’ illecite, sarebbero stati investiti nel settore edilizio attraverso un imprenditore foggiano, con l’obiettivo di favorire l’ingresso della criminalita’ organizzata nell’economia legale.





Pubblicato il 24 Giugno 2026