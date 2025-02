Sei Nazioni, Italia-Francia 24-73: azzurri travolti

(Adnkronos) – Dura sconfitta per l'Italia nel Sei Nazioni di rugby contro la Francia allo stadio Olimpico di Roma. Gli azzurri escono sconfitti 73-24 dai francesi con ben undici mete, e con un Ramos quasi perfetto al calcio. Gli azzurri si sono illusi con l'ottimo avvio (7-0 e poi 10-7). Le 3 mete totali, però, non sono bastate per contenere il passivo che ha sfiorato i 50 punti. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 23 Febbraio 2025