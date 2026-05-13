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SEAT Ibiza e Arona si aggiornano con nuovi colori e più dotazioni

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(Adnkronos) –
SEAT aggiorna le proprie compatte urbane introducendo novità mirate per SEAT Ibiza e SEAT Arona, due modelli centrali nella strategia del marchio spagnolo. L’evoluzione riguarda sia il design sia gli equipaggiamenti, con l’obiettivo di aumentare il valore percepito e rendere ancora più competitiva l’offerta nel segmento urbano. Tra le novità principali presenti sulla Seat Ibiza e Arona debutta l’ampliamento della gamma colori, che ora include le nuove tonalità Liminal e Hypnotic. Due tinte studiate per accentuare il carattere dinamico dei modelli e rafforzare l’identità stilistica del marchio. Il rosso Liminal punta su un impatto visivo più deciso, mentre il giallo Hypnotic valorizza l’immagine giovane e vivace di entrambe le vetture. Le nuove colorazioni si inseriscono in un percorso di evoluzione del linguaggio stilistico SEAT, sempre più orientato alla personalizzazione e alla ricerca di una connessione emotiva con il cliente. Una scelta che permette a SEAT Ibiza e SEAT Arona di distinguersi ulteriormente nel panorama delle compatte urbane.  L’aggiornamento coinvolge anche la dotazione di serie. Entrambi i modelli introducono ora l’High Beam Assist e lo specchietto retrovisore interno schermabile automaticamente, mentre Ibiza FR aggiunge i gruppi ottici anteriori Full LED con firma luminosa integrata e regolazione automatica del fascio luminoso. Per Arona FR arrivano sensori di parcheggio anteriori e posteriori con retrocamera, mentre le varianti FR di entrambe le vetture adottano i nuovi sedili sportivi in tessuto Nuance, pensati per migliorare comfort e percezione qualitativa dell’abitacolo. 
SEAT ha inoltre riorganizzato l’offerta degli optional attraverso nuovi pacchetti studiati per semplificare la configurazione e aumentare il rapporto tra contenuti e prezzo. Tra questi spicca l’FR Pack, disponibile per Ibiza e Arona, che integra navigazione con display da 9,2”, Virtual Cockpit da 10,2”, sedili sportivi avvolgenti e cerchi in lega da 18 pollici. Prodotte nello stabilimento SEAT di Martorell, vicino Barcellona, SEAT Ibiza e SEAT Arona continuano a rappresentare due pilastri fondamentali della gamma urbana del marchio. Nel 2025 Ibiza ha raggiunto 94.800 unità vendute, mentre Arona si è attestata a 72.400 esemplari, confermando il ruolo strategico di entrambi i modelli nel mercato europeo. 
—motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 13 Maggio 2026

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