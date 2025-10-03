Sean ‘Diddy’ Combs condannato a 4 anni di carcere

(Adnkronos) – Sean 'Diddy' Combs è stato condannato a 50 mesi di carcere (4 anni e 2 mesi) per trasporto di persone oltre i confini statali per prostituzione. Il rapper e produttore dovrà pagare anche una multa di mezzo milione di dollari secondo la sentenza pronunciata dal giudice Arun Subramanian, nel tribunale della corte del distretto meridionale di New York. "E' una sentenza pesante che rispecchia la gravità dei suoi crimini e della sua condotta", ha detto il giudice rivolgendosi all'imputato. Le accuse all'ex re dell'hip hop si riferivano alla condotta di Combs in relazione in particolare a due fidanzate, Cassie Ventura e 'Jane'. Con Ventura, 'Diddy' aveva avuto una relazione dal 2007 al 2018 circa. L'altra donna, identificata come 'Jane', aveva avuto una relazione con Combs dal 2021 al 2024. Entrambe sono state costrette, sotto minacce, ad avere rapporti sessuali con altre persone. L'imputato in aula ha chiesto clemenza definendo le proprie azioni "disgustose, vergognose e malate". Combs si è scusato con le vittime e "con tutte le vittime di violenza domestica". —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 3 Ottobre 2025