Se Zeman non dovesse restare, Caneo in poule

In settimana, anche se non si è ancora conclusa, si sarebbero dovuti incontrare il presidente Nicola Canonico e il maestro Zeman, ma non c’è stato nulla. Indiscrezioni, raccontano che potrebbe comunque avvenire oggi o al massimo domani, comunque prima della fine della settimana ma non è assolutamente già scritto se il rapporto proseguirà, o sarà il primo di qualche altro colloquio, prima di prendere una decisione celere. A prescindere, se dovessero giungere offerte da altri imprenditori al presidente del Calcio Foggia, il quale però più volte nel corso della stagione di voler proseguire al timone, e possibilmente senza altri intoppi giudiziari che a suo avviso, ne hanno rallentato il percorso di crescita e sviluppo della sua creatura, fino a mettere in discussione prima il diesse stesso Peppino Pavone e poi Zeman, ma con il direttore sportivo, tempestivamente riassunto grazie all’intercessione del boemo. Con il caldo rovente, i tifosi rossoneri sembrano destinati ad un’altra estate di attesa, ma Foggia merita un palcoscenico migliore di quello dove oggi si trova, e forse con, quel pizzico di esperienza in più e forse risorsa in più organico, mister Zeman a Chiavari non sarebbe uscito e sarebbe ancora in corsa a giocarsela insieme alle altre tre semifinaliste. I ‘rumors’ dicono che Caneo, mister della Turris potrebbe concludere il suo rapporto con i corallini e piaccia molto, ma prima stanno da risolvere altre situazioni in casa Foggia. Di sicuro per il presidente Canonico c’è una tappa cera, il 9 giugno è fissata al Tribunale di Bari la prima udienza per risolvere il contenzioso tra il dott. Canonico e la dott.ssa Pintus per la cessione del 51% delle quote della Corporate (società che detiene l’80% del Foggia). A quanto pare, il presidente Canonico avrebbe versato 500mila euro a causa della situazione debitoria che versa il Calcio Foggia ed a suo avviso non era stato totalmente, messo a conoscenza al momento dell’acquisto. (Ph. Tess Lapedota).

M.I.

