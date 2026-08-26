“Se Ranucci…”, il tweet di Gaia Tortora divide X: gli utenti correggono (e sbagliano)

(Adnkronos) – Un tweet di Gaia Tortora su Sigfrido Ranucci scatena un vespaio su X. Non per il contenuto del post pubblicato dalla giornalista ma per la sintassi, che non viene compresa da una ricca porzione di utenti. In tanti gridano all'errore, sottolineando il tweet con la matita rossa. Qual è il messaggio? "Se Ranucci andrebbe a cena con Toto' Rina la Colosimo allora può fare una foto con Ciavardini e non scatenare la tempesta. O no?", scrive il vicedirettore di La7. Apriti cielo: il binomio 'se + condizionale' manda subito in tilt follower e lettori occasionali. Tanti si scandalizzano e gridano all'errore clamoroso. Anche l'onorevole Dario Carotenuto, deputato del M5S, rilancia il post accendendo i riflettori su quello che ritiene "un autogol da fuoriclasse". Tra la schiera di censori, si fanno largo gradualmente gli utenti che smontano la tesi dell'errore macroscopico: "Guardate che 'andrebbe' in questo caso è perfettamente corretto, eh! Poi uno può ragionare sul contenuto del post, se vuole, ma il condizionale è giusto, in questo caso", si legge in un messaggio. "La frase di Gaia Tortora è corretta. La sequenza 'se + condizionale' è inammissibile nella protasi di un periodo ipotetico dell'irrealtà. Non è questo il caso", commenta un altro utente con spiegazione circostanziata che chiude il caso. "Ai Leoni ignoranti da tastiera…questo è per voi. Spiegato bene bene. Magari imparate qualcosa", chiosa Tortora.

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Pubblicato il 26 Agosto 2026