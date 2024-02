Scuola, Valditara: “Cinque in condotta per chi occupa e fa danni”

(Adnkronos) – Gli studenti che ''occupano e danneggiano una scuola'' ''devono prendere 5 in condotta, dopodiché sarà la scuola a decidere'' sulla bocciatura. Lo ha detto il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara ospite a 'Cinque minuti' su RaiUno. Al liceo Severi di Milano ''hanno divelto perfino i water, hanno tagliato i fili della luce, hanno gettato i computer dalle finestre, hanno sparso sostanze allergeniche con gli estintori. Cosa c'entra tutto questo con il dibattito? E' sacrosanto che i ragazzi esprimano dei problemi'', ma non si devasta una scuola'' e chi lo fa deve esserne responsabile, ''chi rompe paga''. ''Ho visto danni molto rilevanti, computer distrutti, lavagne elettroniche inservibili, ammontano a più di 70mila euro" ha detto. "Sono danni che rovinano il futuro ai nostri ragazzi perché hanno perso settimane di scuola e oggi sono in didattica a distanza'' sottolinea. ''Un conto è l'occupazione, un conto è occupare e devastare una scuola. A Roma solo in 3 scuole ci sono stati 350mila euro di danni" conclude. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 14 Febbraio 2024