Attualità

Scuola, tra l’8 e il 16 settembre si ricomincia: le date

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Settembre è arrivato e la ripresa delle scuole è vicina. In tutta Italia questo mese gli studenti tornano in aula, anche se non tutti lo stesso giorno. Il calendario scolastico infatti varia da regione a regione e la campanella d'inizio dell'anno suonerà tra l'8 e il 16 settembre. I primi a tornare in classe sono i bambini e i ragazzi della Provincia autonoma di Bolzano, che ridà il via alle attività didattiche prima di tutto il resto del Paese: l'8 settembre. Seguono, due giorni dopo, il 10 settembre, gli studenti di Piemonte, Valle d'Aosta, Veneto e della Provincia autonoma di Trento. 
L'11 settembre la campanella suona in Friuli Venezia-Giulia, il 12 in Lombardia. Il 15 settembre è la volta di tutte le altre regioni, con l'eccezione di Puglia e Calabria che saranno le ultime a riprendere le lezioni, il 16 settembre.  Per quanto riguarda la conclusione dell’anno scolastico, le lezioni si concluderanno tra il 6 e il 16 giugno 2026, sempre a seconda della regione, mentre le scuole dell’infanzia continueranno le attività fino al 30 giugno 2026. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 1 Settembre 2025

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Regina Camilla molestata da adolescente: “Si tolse una scarpa e lo colpì”

49 minuti fa

Luce, gas, acqua: cosa sono i bonus sociali per disagio economico

56 minuti fa

Serie A, oggi l’ultima giornata di calciomercato – Le trattative in diretta

58 minuti fa

Suarez, l’ultima follia: prima la rissa, poi sputa a un avversario

1 ora fa
Pulsante per tornare all'inizio