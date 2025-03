Scuola, stretta di Valditara: “In un prossimo Cdm arresto in flagranza per chi aggredisce i prof”

(Adnkronos) –

Stretta del governo in arrivo contro le aggressioni ai prof. con "l'arresto in flagranza nei confronti di chi aggredisce un docente" . Ad annunciarla è stato il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, ospite a ‘Mattino Cinque News’, su Canale 5. "Abbiamo avuto circa 40 episodi di aggressione nei confronti del personale scolastico. Così abbiamo deciso di intervenire innanzitutto – ha spiegato Valditara – rafforzando il valore del voto di condotta, sostituendo le vecchie sospensioni con le attività di cittadinanza solidale (vai a lavorare in un ospedale, in una casa di riposo, in una mensa per poveri, così da imparare la solidarietà), con le sanzioni economiche nei confronti di quei genitori che aggrediscono un docente o il personale della scuola, da 500 a 10mila euro. E infine l'ultima proposta, particolarmente forte, che intendiamo portare in un prossimo Consiglio dei Ministri: l'arresto in flagranza nei confronti di chi aggredisce un docente". Il ministro è poi tornato a parlare anche del divieto dell'uso del simbolo grafico dell’asterisco (*) o dello schwa (ə) nei documenti ufficiali della scuola "per una questione di rispetto nei confronti della lingua italiana. Una lingua che ha una grande tradizione e una letteratura che è un vanto mondiale per noi. Lo ha ben chiarito l'Accademia della Crusca: il genere neutro non esiste nella grammatica italiana, asterischi e schwa non appartengono alla lingua italiana e sarebbe un atto di violenza imporli. E penso che sia assolutamente doveroso per un Ministro dell'Istituzione – ha concluso – far rispettare le regole della grammatica italiana". —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 26 Marzo 2025