Scuola politica, focus sull’autonomia differenziata con il magistrato Colaianni

Proseguono gli appuntamenti del percorso formativo organizzato da Cercasi un fine APS e parrocchia San Ciro di Foggia, in collaborazione con il CSV Foggia e la sezione locale del CAI. Prossimo incontro in programma il 15 marzo.

Prosegue il ciclo di incontri formativi “…di sana e robusta Costituzione”, promosso dall’associazione Cercasi un fine APS e dalla parrocchia San Ciro di Foggia, in collaborazione con il CSV Foggia e la sezione locale del Club Alpino Italiano. Il percorso, dedicato alla cittadinanza attiva e ai principi fondamentali della Costituzione Italiana, continua a offrire un’opportunità preziosa di approfondimento e confronto su tematiche di grande attualità e rilevanza sociale.

L’incontro di febbraio ha visto protagonista il magistrato Giuseppe Mastropasqua, che ha affrontato il complesso rapporto tra la pena e il percorso di rieducazione della persona, un principio sancito dall’articolo 27 della Costituzione Italiana. La relazione e il successivo dibattito hanno messo in luce le sfide del sistema penitenziario e il delicato equilibrio tra giustizia e reinserimento sociale. I partecipanti alla scuola si sono interrogati su quanto le politiche attuali riescano a rispettare il dettato costituzionale e a garantire un autentico recupero per chi ha commesso reati.

Dopo questo stimolante approfondimento, il dibattito proseguirà sabato 15 marzo, alle ore 16.30, con un appuntamento di grande rilevanza: il magistrato e giurista Nicola Colaianni guiderà una riflessione sull’autonomia differenziata, un tema cruciale nel panorama politico e istituzionale attuale. L’incontro si propone di analizzare le implicazioni giuridiche, economiche e sociali di un’eventuale applicazione dell’autonomia differenziata tra le regioni, interrogandosi sugli effetti che potrebbe avere sull’unità del Paese e sulla garanzia dei diritti fondamentali.

Il percorso formativo proseguirà il 12 aprile con un’esperienza sul campo presso l’Oasi della Laguna del Re, a Manfredonia. In questa occasione, il sociologo Roberto Lavanna guiderà una riflessione sulla tutela ambientale e il ruolo delle nuove generazioni nella salvaguardia del territorio, sottolineando il legame tra diritti costituzionali e sostenibilità.

La chiusura della scuola è prevista per il 30 maggio 2025, con l’intervento di don Rocco D’Ambrosio, docente di filosofia politica, che approfondirà il tema “Una Costituzione robusta in una democrazia malata”, stimolando una riflessione critica sullo stato della democrazia italiana e sulle sfide future per una cittadinanza attiva e consapevole.



Pubblicato il 14 Marzo 2025