Attualità

Scuola, Pacifico (Anief): ‘più risorse e stipendi dignitosi per il personale’

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

“Le priorità della scuola italiana sono, innanzitutto, investire, quindi, aumentare le risorse a disposizione delle scuole e cercare di trovare delle risorse per valorizzare tutto il personale scolastico che oggi, dopo 26 anni, è il meno pagato di tutta la pubblica amministrazione. 26 anni fa non era così, oggi c’è un chiaro gap retributivo, dove un insegnante guadagna meno di un operaio. Il problema, quindi, è la dignità da dare a chi lavora nella scuola”. Sono le parole di Marcello Pacifico, presidente di Anief – Associazione nazionale insegnanti e formatori, intervenendo sulla questione dei tagli agli organici del personale docente e Ata previsti dalla legge di bilancio.


Pubblicato il 13 Novembre 2026

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Roma, dopo denuncia Adnkronos riparte la scala mobile della stazione della Metro Ponte Mammolo

8 minuti fa

La Russa: “Il popolo ha voluto il fascismo, la volontà popolare può essere imperfetta”

9 minuti fa

D’Amato lascia Azione e torna nel Pd. Schlein: “Contribuirà a costruzione alternativa”

13 minuti fa

Nordcorea, Kim ordina modifica bandiera nazionale: addio modello sovietico

25 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio