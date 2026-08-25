Scuola, la proposta del ministro Valditara: “Obbligo di studiare italiano per i genitori di studenti stranieri”

(Adnkronos) – "Io proporrò di rendere obbligatorio lo studio dell'italiano per quei genitori i cui figli non vanno bene a scuola, hanno problemi all'interno della comunità scolastica, perché non si può perdere a casa quello che si impara a scuola". Lo ha detto il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ospite al Meeting di Rimini. "Il fatto che un genitore conosca la nostra lingua, si informi sulla carriera scolastica del proprio figlio, interagisca con i docenti, venga a scuola e si informi dell'andamento scolastico del proprio figlio – ha evidenziato Valditara – è fondamentale. Ci sono troppi genitori stranieri invece che non si fanno vedere a scuola, anche questo è importante". A inizio mese il ministro aveva annunciato al Corriere della Sera anche un altro provvedimento nei confronti degli studenti stranieri. "Presenterò un emendamento al ddl Sicurezza per

vietare il burqa a scuola

. Prevedremo anche corsi di italiano per i genitori stranieri per evitare che uno studente disimpari a casa quanto appreso in classe". La discussione, però non avverrà prima di novembre: "Organizzerò una grande assise – aveva spiegato – per discutere dell’integrazione dei ragazzi stranieri, invitando esponenti delle forze politiche, sindacati, docenti, esperti, consulte degli studenti. Lì presenteremo la nostra visione e le misure già avviate in nome di un'Italia che sappia accogliere nel rispetto dell’identità e dei valori del nostro Paese. Il tema è la condivisione dei nostri valori anche per chi viene da culture distanti".

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Pubblicato il 25 Agosto 2026