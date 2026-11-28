(Adnkronos) – Con il voto definitivo della Camera, si è concluso l’iter di conversione in legge del Dl 170/2026, il Decreto Scuola. Il testo ha subito integrazioni e modifiche rispetto all’impianto originario, in particolare sulle procedure di reclutamento del personale docente. Ed è stato approvato poi uno specifico Ordine del giorno sull’infermiere scolastico, a firma della vicepresidente della Commissione Cultura, Scienza e Istruzione, Giorgia Latini. Un atto sul quale la Fnopi, Federazione nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche, si esprime positivamente. L’Odg impegna il Governo “a valutare l’opportunità di accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame, con la promozione di iniziative volte a valorizzare il contributo dell’Infermiere di famiglia e comunità nelle istituzioni scolastiche, favorendo il raccordo tra istituzioni scolastiche, famiglie, servizi sanitari territoriali, dipartimenti di prevenzione e agenzie regionali per la protezione ambientale, nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente”.

Per la Fnopi si tratta di “un atto importante”, si legge in una nota, “in linea con l’attività che la Federazione sta svolgendo da tempo a livello istituzionale, grazie anche alle interlocuzioni intraprese con il ministero dell’Istruzione e del Merito, per evidenziare il ruolo strategico dell’Infermiere di famiglia e comunità all’interno dei contesti scolastici”.

—

salute

webinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 28 Novembre 2026