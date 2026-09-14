Attualità

Scuola al via, il messaggio dell’ex ministra Azzolina: “Ragazzi, sognate senza paura”

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – "Noi abbiamo aperto oggi. Gli studenti sono contenti di tornare a scuola e il messaggio che vorrei rivolgere a loro è semplice: abbiate il coraggio di essere curiosi, di fare domande, di sbagliare e di ricominciare". Così all'Adnkronos Lucia Azzolina, ex ministro dell'Istruzione e attuale dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Biella II, (infanzia, primarie e medie).  "Non vivete la scuola come il luogo dei voti e delle verifiche, ma come uno spazio in cui scoprire chi siete, coltivare i vostri talenti e imparare a stare con gli altri. – sottolinea Azzolina – A tutti auguro un anno ricco di soddisfazioni, di incontri e di nuove scoperte. E agli studenti dico soprattutto: non abbiate paura di sognare in grande. La scuola è qui anche per aiutarvi a trasformare quei sogni in possibilità". 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 14 Settembre 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Incidente in laguna a Venezia, proseguono le ricerche di Gabriella dispersa nel Canale Tessera: elicottero sorvola zona

37 minuti fa

Barilla, lo stabilimento di Rubbiano Sughi celebra i suoi 15 anni

43 minuti fa

Sinner iscritto all’Atp di Vienna, l’annuncio del torneo

46 minuti fa

Papa Leone, stop al Motu proprio di Bergoglio che decurtava salario ai cardinali

47 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio