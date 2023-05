Scudetto Napoli, tweet Juve tra congratulazioni e ironia

(Adnkronos) – Congratulazioni con una punta di sarcasmo della Juventus al Napoli dopo la conquista del titolo degli azzurri. "Visti i tanti complimenti ricevuti in questi anni non potevamo esimerci. Congratulazioni al Napoli per la conquista del suo terzo scudetto", si legge sul profilo twitter bianconero. La Juve, che dal 2012 ha conquistato 9 scudetti consecutivi, nella storica striscia di trionfi raramente ha ricevuto complimenti pubblici dalle rivali. Più canonico il tweet del Milan, che cede il testimone tricolore. "Congratulazioni al Napoli per la vittoria dello Scudetto: un grande traguardo e un titolo meritato", scrive il club rossonero. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 4 Maggio 2023