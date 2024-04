(Adnkronos) – L'Inter vince lo scudetto 2023-2024. I nerazzurri sono campioni d'Italia per la ventesima volta grazie alla vittoria per 2-1 nel derby con il Milan e la festa può cominciare. Migliaia di tifosi si radunano a piazza Duomo per celebrare il trionfo. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 22 Aprile 2024