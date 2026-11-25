(Adnkronos) – Una scritta sessista contro la sindaca di Genova Silvia

Salis è comparsa su una saracinesca su una strada a pochi metri dall’abitazione della stessa prima cittadina.

A denunciarlo è la stessa Salis in un post su Instagram: “Proprio oggi, 25 novembre – scrive – . A Genova, a pochi metri da casa mia, da mio figlio, da mia mamma. È la conferma esatta di ciò che ripeto da tempo: noi donne subiamo sempre una doppia violenza. Quando si vuole attaccare un uomo in politica gli si contesta il ruolo, gli si dà dell”incapace’. A una donna no: si sceglie subito di colpirla in quanto donna, con parole come ‘tr**a’ o ‘put*a’, per delegittimarla e umiliarla sul piano personale”.

“Basta – prosegue – con il solito ‘eh vabbè, fa parte del gioco’. No, non ne fa parte. Questa non è critica politica, è sessismo puro: è così che la violenza diventa normale, un ‘vabbè’ alla volta. Come ho già fatto con gli hater sui social, non lascio correre: reagisco e denuncio. Perché seminare odio, violenza e sessismo non è gratis. E chi lo fa ne risponde. A chi si chiede ancora a cosa serva l’educazione affettiva fin da piccoli, oggi risponde quella scritta. Ecco perché non ci fermiamo”.

Tra le prime reazioni arrivate quella del presidente di Regione Liguria Marco

Bucci: “Esprimo, a nome mio e di Regione Liguria, piena solidarietà alla sindaca di Genova Silvia Salis per la scritta d’odio comparsa a Quarto. Condanno il gesto senza riserve. Sono parole gravissime, che offendono la persona e l’istituzione che rappresenta, e sono uno sfregio al significato di questa giornata dedicata al contrasto della violenza contro le donne. Nel confronto democratico c’è spazio per tutte le opinioni e per la critica, ma insulti e offese personali non possono e non devono farne parte”.

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Pubblicato il 25 Novembre 2026