Attualità

Screening neonatale esteso, Bellagambi (Eurordis e Uniamo): “”Priorità per bambini e Ssn””

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

“Il modello italiano è un modello estremamente valido. Non rappresenta solo una nostra priorità per il bene dei bambini, ma vale anche per la sostenibilità dei sistemi sanitari e per la competitività di chi lavora nel mondo delle malattie rare per lo sviluppo terapeutico”. Lo ha detto Simona Bellagambi, consigliere Eurordis e delegata per l’Estero di Uniamo all’evento ‘Lo screening neonatale esteso tra risultati raggiunti, nuove sfide e opportunità”, promosso da Uniamo, la Federazione italiana malattie rare per celebrare i dieci anni della Legge 167/2016.


Pubblicato il 11 Novembre 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Agricoltura, Scaglia (Agrofarma): “Innovazione disponibile, ma la burocrazia rallenta le autorizzazioni”

6 minuti fa

Screening neonatale esteso, Piccioli (Iss): “”Momento per capire cosa resta da fare””

6 minuti fa

Agricoltura, Gentile (Areté): “Input in calo, ma servono macchine più efficienti per non penalizzare le rese”

9 minuti fa

Allarmi bomba, il preside del liceo Parini a Milano: “Sembrava un messaggio marziano, ho preferito non evacuare”

9 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio