Scossa di terremoto in mare davanti al Gargano: avvertita da popolazione

(Adnkronos) – Terremoto oggi davanti alla costa garganica. Una scossa di magnitudo 3.7 è stata registrata alle 20:26 di questa sera nell'area del sisma dello scorso 14 marzo, in mare a largo dell'Istmo di Lesina, ad una profondità di 4 chilometri. Lo riporta l'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia sul suo sito. "La scossa è stata avvertita dalla maggior parte della popolazione – scrive il sindaco di San Nicandro garganico in provincia di Foggia, Matteo Vocale, sulla sua pagina Facebook – ma non si registrano fenomeni di sorta. Nel pomeriggio, un altro sisma, di magnitudo 2.4, avvertito da una minima parte di persone, era stato registrato nello stesso areale, a 8 chilometri di profondità". —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 28 Marzo 2025