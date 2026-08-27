Scossa di terremoto di magnitudo 4.7 in Tibet

(Adnkronos) – Un terremoto, di magnitudo 4.7, si è registrato oggi, giovedì 27 agosto, in Tibet. Secondo quanto riporta l'agenzia di stampa cinese Xinhua, citando il Centro cinese per le reti sismiche, la scossa è stata registrata a Nagqu. L'epicentro del terremoto si trova a centinaia di chilometri a nord delle regioni Himalayane colpite dalle inondazioni di ieri. Le autorità cinesi hanno attivato il livello IV di allerta alluvioni, dichiarando che il lago artificiale, formatosi nel porto di confine di Gyirong, era ad "alto rischio" di cedere e di inondare il corso d'acqua a valle.

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Pubblicato il 27 Agosto 2026