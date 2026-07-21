Scorte di sangue in calo, l’Asl chiama a raccolta i donatori

Le scorte di sangue si sono ridotte negli ultimi giorni e dall’Asl Foggia arriva un appello ai cittadini affinché tornino a donare, contribuendo a garantire il supporto trasfusionale ai pazienti ricoverati e a quanti devono sottoporsi a interventi chirurgici, terapie oncologiche e cure salvavita. Una necessità che riguarda tutti i gruppi sanguigni, anche se in questa fase la richiesta è particolarmente urgente per lo 0 positivo e l’A positivo.

La disponibilità di sangue resta infatti indispensabile per assicurare la continuità delle attività assistenziali e rispondere alle emergenze, rendendo fondamentale il contributo dei cittadini che possiedono i requisiti necessari per la donazione.

A San Severo è possibile donare presso il Centro Trasfusionale del Presidio ospedaliero “Teresa Masselli Mascia”, aperto dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 11, dove saranno raccolte le sacche necessarie a sostenere le esigenze delle strutture sanitarie e dei pazienti che quotidianamente hanno bisogno di trasfusioni.

Donare richiede pochi minuti e ogni sacca raccolta può contribuire a salvare fino a tre vite, permettendo di assicurare cure tempestive a chi ne ha necessità. L’Asl Foggia si rivolge quindi sia ai donatori abituali sia a quanti desiderano avvicinarsi per la prima volta alla donazione, invitandoli a recarsi al Centro Trasfusionale di San Severo per contribuire a ricostituire le scorte.



Pubblicato il 21 Luglio 2026