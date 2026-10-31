Scornajenchi (Snam): “”Celebriamo 85 anni di storia straordinaria”

“Ottantacinque anni di Snam sono 85 anni di una storia straordinaria, nata da un’intuizione di Enrico Mattei che, da un prodotto povero rispetto alla esplorazione petrolifera classica, ha trovato un fluido e ha trovato le tecnologie per poterlo trasportare e dare energia all’Italia”. A dirlo Agostino Scornajenchi, amministratore delegato Snam, a Roma in occasione dell’evento organizzato dalla società all’Auditorium Parco della Musica per celebrare gli 85 anni di attività.



Pubblicato il 31 Ottobre 2026