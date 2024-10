Scoppia pneumatico ad aereo in pista, voli sospesi a Orio al Serio

(Adnkronos) –

Voli momentaneamente sospesi all'aeroporto di Orio al Serio di Bergamo dopo che in mattinata è scoppiato lo pneumatico di un aereo Ryanair proveniente da Barcellona. A quanto si apprende lo pneumatico sarebbe esploso in fase di frenata: non si segnalano feriti e i 161 passeggeri a bordo sono stati tutti evacuati. La Sacbo, società che gestisce lo scalo aeroportuale, ha comunicato che "l'operatività è sospesa. I voli in partenza sono ritardati e i voli in arrivo potranno subire dirottamenti o cancellazioni, fino alla riapertura". —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 1 Ottobre 2024