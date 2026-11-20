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Scopinaro (Uniamo), “”più attenzione alla qualità della vita e all’inclusione delle persone con
In occasione del lancio della campagna per la 20ª Giornata mondiale delle malattie rare, in programma il 28 febbraio 2027, Annalisa Scopinaro, presidente di Uniamo, richiama le istituzioni a un maggiore impegno per garantire alle persone con malattie rare una vita piena e autonoma. “Dobbiamo favorire la loro integrazione nella scuola e nel mondo del lavoro e garantire la possibilità di spostarsi liberamente, accedere ai servizi e vivere il tempo libero”. L’obiettivo è promuovere una maggiore attenzione alla persona, anche quando non sono disponibili cure specifiche.
Pubblicato il 20 Novembre 2026