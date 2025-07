Scoperto traffico internazionale di opere false di Picasso, Munch e Klee

(Adnkronos) – Un maxi traffico internazionale di opere d'arte contemporanea false è stato smantellato dai carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale (Tpc) di Roma, al termine di un'indagine durata oltre un anno e coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, con il supporto del desk italiano dell'Agenzia Eurojust. L'operazione, denominata "Minotauro bis", ha portato al sequestro di 104 opere su carta contraffatte attribuite falsamente a maestri del calibro di Pablo Picasso, Edvard Munch e Paul Klee. I falsi venivano venduti come originali e spediti soprattutto verso il mercato statunitense, generando un potenziale danno economico stimato in circa un milione di euro. Le indagini, avviate nel novembre 2022, hanno fatto emergere un sofisticato sistema di falsificazione. I responsabili utilizzavano fogli di carta con finte filigrane "Vollard" e "Picasso", immagini scannerizzate delle opere autentiche e sofisticate tecniche di stampa con matrici polimeriche. Per conferire un'apparenza di autenticità, la carta veniva invecchiata artificialmente con bagni di caffè o tè, e le opere corredate da firme apocrife e falsi certificati di libera circolazione. I falsi venivano poi spediti a case d'asta internazionali, aggirando i controlli grazie a documentazione contraffatta. Gli investigatori del reparto specializzato dell'Arma hanno accertato i reati di concorso in falsificazione e commercializzazione di beni d'arte, sostituzione di persona e falsità materiale commessa da privati. Pur restando salda la presunzione di innocenza fino a condanna definitiva, sono state avviate importanti azioni giudiziarie. La portata transnazionale del traffico ha spinto la Procura di Roma a emettere 13 ordini di indagine europeo e 9 richieste di assistenza giudiziaria nei confronti di Paesi extra Unione europea, tra cui Austria, Belgio, Canada, Danimarca, Francia, Germania, Norvegia, Portogallo, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera e Stati Uniti. Le attività sono state eseguite in sinergia con le autorità di polizia dei rispettivi Paesi. A completamento dell'operazione, è stato disposto anche il sequestro preventivo urgente di cinque conti correnti e due autovetture, per un valore complessivo di circa 300.000 euro, provvedimento poi convalidato dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale romano. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 18 Luglio 2025