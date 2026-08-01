Scoperto traffico illegale accessori alta moda con pelli di specie animali protette

(Adnkronos) – Un traffico illegale di accessori di alta moda realizzato con pelli di specie protette, tra cui canguri, pitoni, struzzi, squali e coccodrilli: è quanto è stato intercettato all’aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino dal personale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli dell’Ufficio Adm Lazio 2 e dalla Guardia di Finanza di Roma. Quanto scoperto in aeroporto ha poi portato a svelare un "commercio parallelo" di articoli di lusso destinati a note case di alta moda. A Fiumicino sono state intercettate diverse spedizioni commerciali contenenti calzature e accessori di alta moda realizzati con pelli pregiate. Si trattava di flussi di merce sia in importazione dal Messico, sia in esportazione dall’Italia verso gli Stati Uniti d’America, il cui contenuto era stato falsamente dichiarato come “stivali da cowboy”. La documentazione doganale delle spedizioni certificava la non appartenenza della merce a specie protette, ma l'ispezione fisica dei plichi ha invece rivelato che gli accessori erano realizzati con pelli di animali che godono del massimo livello di protezione internazionale a causa del grave rischio di estinzione nei loro habitat naturali. Nello specifico, sono stati rinvenuti manufatti in pelle di canguro (Macropodidae spp), struzzo (Struthionidae spp) e pitone moluro (Python Bivittatus). Le indagini, coordinate dalla procura di Civitavecchia e condotte dalle Fiamme Gialle del Gruppo della Guardia di Finanza di Fiumicino insieme al personale Adm, hanno svelato l'esistenza di un "commercio parallelo" di articoli di lusso destinati a note case di alta moda. La ricostruzione della filiera illecita ha portato all'esecuzione di perquisizioni su tutto il territorio nazionale, consentendo di individuare e sottoporre a sequestro ulteriori accessori di pelletteria già pronti per l'immissione sul mercato e privi di documentazione Cites, tra cui stivali e cinture in pelle di squalo (Carcharhinidae spp), sauro (Teiidae spp) e coccodrillo (Crocodylia spp). L’operazione si inquadra nel più ampio dispositivo di contrasto al commercio internazionale illegale di fauna e flora selvatica, a tutela della biodiversità, principio inserito dal 2022 tra i fondamenti della Costituzione Italiana.

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Pubblicato il 1 Agosto 2026