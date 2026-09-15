Scoperti pontili non accatastati, recuperati 30mila euro tra Imu e Tari

Durante la stagione estiva la La Guardia di Finanza ha intensificato i controlli lungo la costa della provincia di Foggia per prevenire traffici illeciti e garantire la sicurezza della navigazione. La Sezione Operativa Navale di Manfredonia, sotto il coordinamento del Reparto Aeronavale Puglia, ha effettuato numerosi controlli su imbarcazioni e acquascooter, contestando diverse irregolarità legate soprattutto a condotte ritenute pericolose. Nell’ambito delle attività di polizia economico-finanziaria, le Fiamme Gialle hanno inoltre individuato alcune aree demaniali con pontili galleggianti destinati all’ormeggio di unità da diporto e utilizzati per attività economiche. Dagli accertamenti è emerso che le strutture non erano accatastate e non risultavano censite presso l’Agenzia del Territorio, determinando un mancato introito di Imu e Tari per i Comuni stimato in circa 30mila euro. L’attività interessa al momento 15 soggetti economici e rientra nell’azione della Guardia di Finanza a tutela delle entrate pubbliche e del corretto assolvimento degli obblighi tributari.



Pubblicato il 15 Settembre 2026