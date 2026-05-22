Scoperti ambienti ipogei e reperti ossei nell’ex Distretto Militare

Le attività di verifica avviate all’interno del compendio dell’ex Caserma Oddone di via Fuiani, nell’ambito dei progetti “Polo Museale Giordaniano” e “Studentato Adisu”, stanno restituendo nuovi elementi di interesse storico e archeologico riconducibili all’antico complesso conventuale francescano sorto nell’area. Le indagini hanno infatti confermato la presenza di ambienti ipogei, oltre al rinvenimento di reperti ossei e di consistenti quantità di materiale lapideo e inerte da riporto, circostanze che rendono ora necessario avviare una specifica fase di approfondimento archeologico.

Gli interventi in corso riguardano due importanti operazioni di riqualificazione urbana finanziate rispettivamente con 7 milioni di euro attraverso il Cis Capitanata per il “Polo Museale Giordaniano” e con 20 milioni di euro del Fondo Sviluppo e Coesione destinati alla realizzazione dello “Studentato Adisu”.

Le verifiche, sollecitate nei mesi scorsi da consiglieri comunali e regionali, commissioni consiliari, dall’associazione Daunia in Italy e dai Padri Francescani conoscitori della storia del Beato Giacomo e della presenza francescana a Foggia, sono partite inizialmente attraverso rilievi georadar e saggi endoscopici per poi essere approfondite con ulteriori attività tecniche e ispettive.

Gli accertamenti effettuati hanno consentito di individuare locali sotterranei collocati in corrispondenza di un vano sottoscala il cui accesso risultava tombato. Secondo quanto emerso dalle indagini, gli ambienti rinvenuti sarebbero collegati al nucleo trecentesco originario dell’antico Convento di San Francesco, considerato tra gli edifici religiosi più antichi della città di Foggia.

Nel corso dei sopralluoghi eseguiti nelle ultime settimane sarebbero inoltre emersi ulteriori elementi ritenuti meritevoli di approfondimento, aprendo così una nuova fase operativa dedicata allo studio, alla tutela e alla valorizzazione del sito ipogeo interessato dai ritrovamenti.

“Le attività svolte finora stanno restituendo alla città un patrimonio storico che potrebbe rivelarsi di straordinario valore – dichiarano la sindaca Maria Aida Episcopo e l’assessore a Urbanistica, Lavori Pubblici Giuseppe Galasso –. Il rinvenimento degli ambienti ipogei e dei reperti ossei impone oggi un ulteriore livello di approfondimento scientifico e archeologico, che sarà condotto in stretta collaborazione con la Soprintendenza e con tutti i soggetti coinvolti. L’obiettivo dell’Amministrazione comunale resta quello di coniugare la riqualificazione dell’immobile nella sua interezza con la salvaguardia e la valorizzazione delle testimonianze storiche emerse”.

Nelle prossime settimane, sulla base delle indicazioni che perverranno dalla Soprintendenza, prenderà quindi avvio una specifica attività di indagine finalizzata ad approfondire la natura dei ritrovamenti e a comprenderne estensione e valore storico.



Pubblicato il 22 Maggio 2026