Scooter finisce fuori strada, muore 17enne nel Fiorentino

(Adnkronos) – Incidente stradale mortale in provincia di Firenze, lungo la via Chiantigiana, nel comune di Impruneta, poco prima della mezzanotte di ieri, domenica 13 luglio. Un 17enne, per cause in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo dello scooter su cui viaggiava finendo fuori strada. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e i sanitari del 118, che hanno tentato di rianimare il 17enne, senza però riuscirci, e alla fine il medico ne ha dichiarato il decesso. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 14 Luglio 2025