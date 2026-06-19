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Scontro tra tre auto sulla Pontina, un morto e 5 feriti a Latina

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(Adnkronos) –
Incidente mortale sulla strada statale 148 Pontina con uno scontro, per cause in corso di accertamento, che ha coinvolto tre veicoli causando il decesso di una persona e il ferimento di altre cinque. La strada è provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni a Latina (chilometro 73) con il traffico deviato sulla complanare con indicazioni sul posto. Lo riferisce Anas, il cui personale è intervenuto per ripristinare la transitabilità appena possibile.  
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 19 Giugno 2026

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