Scontro tra macchina e scooter a Pietrasanta: muore un 17enne, fuggito l’automobilista

(Adnkronos) – Un ragazzo di 17 anni ha perso la vita e un 18enne è rimasto ferito in un grave incidente stradale avvenuto nella notte lungo il lungomare della Versilia, in via Roma al confine tra Marina di Pietrasanta e Forte dei Marmi (Lucca). Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli inquirenti, i due giovani viaggiavano a bordo di uno scooter quando si sarebbero scontrati con un’automobile. Dopo l’impatto, il veicolo sarebbe fuggito senza fermarsi né prestare soccorso. L’incidente è avvenuto tra le 3 e le 4 della scorsa notte. Sul posto sono intervenute le ambulanze della Croce Bianca di Querceta e della Misericordia di Lido di Camaiore, insieme ai soccorritori del 118. Per il 17enne non c’è stato nulla da fare: i sanitari hanno potuto soltanto constatarne il decesso. Il 18enne, ferito, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Cisanello a Pisa, dove si trova ricoverato. Le indagini sono affidate ai carabinieri, che stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e individuare l’automobilista che si sarebbe allontanato dopo lo scontro. ﻿

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Pubblicato il 20 Giugno 2026