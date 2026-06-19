Attualità

Scontro tra due treni a nord di Londra, soccorsi in azione: si temono vittime e feriti

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Una collisione tra due treni si è verificata oggi, venerdì 19 giugno, nell'area di Bedford, a nord di Londra. Lo riferisce la British Transport Police, citata da Sky News. Sul posto sono intervenuti un'eliambulanza e una squadra specializzata nelle operazioni in aree a rischio (Hazardous Area Response Team), mentre l’East of England Ambulance Service ha classificato l’episodio come major incident. Le autorità invitano la popolazione a evitare la zona, in attesa di chiarire la dinamica dello scontro e di fornire informazioni sul numero delle persone coinvolte. 
—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 19 Giugno 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Cerundolo, paura al Queen’s: pallina lo colpisce alla gola

29 minuti fa

Sinner e il pronostico di Mouratoglu: “È il favorito per Wimbledon”

43 minuti fa

Mondiali, oggi Stati Uniti-Australia – Diretta

58 minuti fa

Mondiali, Van der Vaart: “Giapponesi sono tutti uguali”. Accuse di razzismo

60 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio