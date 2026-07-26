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Scontro tra due auto nel Barese, un morto e sei feriti: ci sono minori

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(Adnkronos) – Una donna, secondo le prime notizie di quasi 70 anni, è morta e altre sei persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto questa notte sulla provinciale 88 tra Giovinazzo e Bitonto, in provincia di Bari. Si sono scontrate due automobili. Tra i feriti, che non sarebbero in pericolo di vita, ci sono anche alcuni minorenni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.  
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 26 Luglio 2026

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