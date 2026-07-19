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Scontro tra auto, muore 22enne: tragedia nella notte nel Catanzarese

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(Adnkronos) –
Tragedia nella notte sulla Strada statale 106. Due auto – una Fiat Panda e una Fiat 500 – sono rimaste coinvolte in un incidente all'altezza del Comune di Sellia Marina, nel Catanzarese. A seguito del violento impatto, il giovane conducente della Fiat Panda, di soli 22 anni, è rimasto incastrato nell'abitacolo ed estratto dai vigili del fuoco attraverso l'impiego di attrezzature specifiche per il soccorso tecnico urgente.  Subito dopo è stato affidato alle cure del 118 che ne ha disposto il trasferimento in ospedale in gravi condizioni. Il giovane è poi deceduto in ospedale. Ferite anche le due persone a bordo della Fiat 500, anch'esse prese in carico dal personale sanitario. Sul posto carabinieri, personale Anas. La circolazione è stata temporaneamente interrotta per consentire le operazioni di soccorso e successivamente ripristinata al termine delle attività.  
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 19 Luglio 2026

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