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Scontro tra auto e moto a Roma, muore un giovane di 33 anni

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(Adnkronos) – Grave incidente stradale tra una Toyota Yaris e una moto Suzuki Burgman nella mattina di oggi, domenica 29 marzo, a Roma. Il motociclista, un italiano di 33 anni, è morto sul colpo mentre il conducente dell'auto, italiano di 30 anni, è stato accompagnato all'ospedale San Giovanni per gli accertamenti di rito.  Indagini in corso da parte del I Gruppo Prati della Polizia Locale di Roma Capitale per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Sul posto diverse pattuglie della polizia locale di Roma Capitale.  
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 29 Marzo 2026

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