Scontro tra auto e furgone a Foggia, muore una donna

Una donna di circa 80 anni è morta questa mattina a Foggia, poco dopo le 6,30, in un incidente stradale avvenuto all’incrocio tra viale Di Vittorio e corso del Mezzogiorno, una delle arterie più trafficate del capoluogo dauno. Stando a quanto si apprende, la vittima, insieme ad un’altra donna, sua parente, viaggiava a bordo di un’utilitaria, una Panda, che, per cause in corso di accertamento, si è scontrata con un furgone. Nel violento impatto l’auto si è ribaltata su un fianco. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale per stabilire la dinamica. Intervenute anche le ambulanze del 118 per il soccorso dei feriti.

 


