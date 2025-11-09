Attualità

Scontro sulla tangenziale sud di Bergamo, tre morti

Foto di AdnKronos AdnKronos
(Adnkronos) – Uno scontro tra veicoli oggi domenica 9 novembre sulla tangenziale sud di Bergamo, all'altezza di Stezzano, ha causato la morte di tre persone. Altre tre sono rimaste ferite. Lo riporta Bergamo news. A perdere la vita un ragazzo di 23 anni e due uomini di 62 e 64 anni. Ferito un altro ragazzo di 25 anni e due donne di 55 e 56 anni.  Sul posto i carabinieri stanno cercando di ricostruire la dinamica esatta dello scontro.  
Pubblicato il 9 Novembre 2025

