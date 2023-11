Scontro su A12 tra bisarca e furgone con a bordo turisti: 1 morto e 4 feriti gravi

(Adnkronos) – Un morto e quattro feriti gravi. E' il bilancio di uno scontro tra una bisarca e un autofurgone che trasportava turisti appena sbarcati dalle navi da crociera a Civitavecchia, avvenuto intorno alle 13 sull'autostrada A12, al chilometro 55 direzione Roma. Sul posto due squadre di vigili del fuoco che hanno estratto dalle lamiere le nove persone a bordo del furgone, affidate ai sanitari del 118. Il medico ha constatato il decesso di uno degli occupanti e altri 4 in codice rosso. Cinque le ambulanze e due elicotteri intervenuti per trasportare in ospedale i feriti, mentre i vigili del fuoco stanno mettendo in sicurezza le auto e l'area circostante. Sul posto la polizia stradale per i rilievi del caso. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 13 Novembre 2023