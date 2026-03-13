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Scontro mortale sull’A1, morti tre operai di Acuto su un furgone

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(Adnkronos) –
Tragico incidente stradale questa mattina sull'A1 nel territorio di Arce (Frosinone). Nello scontro tra un furgone e un altro mezzo, avvenuto poco dopo le 8 nel tratto compreso tra i caselli di Ceprano e Pontecorvo, in direzione sud, hanno perso la vita tre operai della ditta Metal Art: Valentino Perinelli di 25 anni, Mauro Agostini di 41 ed Emiliano Martucci di 44, tutti residenti ad Acuto.  I tre lavoratori viaggiavano sul furgone diretto verso un cantiere del territorio e il violento impatto per loro è stato fatale. Altre tre persone sono state trasportate negli ospedali di Frosinone e Cassino. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e la Polizia Stradale. "Una immane tragedia ha colpito inaspettatamente il nostro Paese questa mattina. Vogliamo esprimere il grande dolore e la sentita vicinanza alle famiglie di tutta la nostra comunità e di tutto il territorio", sottolinea il sindaco di Acuto, Augusto Agostini.  
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 13 Marzo 2026

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