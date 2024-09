Scontro mortale a Foggia, quattro vittime su strada dei laghi nel Gargano

(Adnkronos) – Tragico incidente sulla superstrada del Gargano, la statale 693 dei laghi, per uno scontro tra due auto nel tratto tra le uscite di San Nicandro Garganico e Apricena, località San Nazario, in provincia di Foggia. Il bilancio è di quattro morti e di un ferito, trasportato in ospedale dal 118. Sul posto sono presenti la polizia stradale e i vigili del fuoco. ''Si ha notizia, purtroppo, di quattro vittime e un ferito'', ha confermato il sindaco di San Nicandro Garganico, Matteo Vocale. La circolazione è bloccata nel tratto in questione per le attività di soccorso e di polizia giudiziaria. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 20 Settembre 2024