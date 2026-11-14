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Scontro in galleria sulla statale 107 nel Cosentino, quattro morti e un ferito grave

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(Adnkronos) – Gravissimo incidente stradale oggi, sabato 14 novembre, sulla strada statale 107 Silana Crotonese in provincia di Cosenza. Due auto si sono scontrate in una galleria nel territorio comunale di San Fili.  

Il tragico bilancio è di quattro morti e un ferito grave. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dell’area. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 14 Novembre 2026

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