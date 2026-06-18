Attualità

Scontro frontale tra due auto nel torinese, muore 19enne

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Grave incidente stradale nella notte a Chieri, nel torinese. Nello scontro frontale tra due auto è morto il conducente di una delle due vetture, un 19enne che è deceduto all’arrivo in ospedale. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 di Azienda Zero che hanno tentato ogni manovra per salvargli la vita iniziando la rianimazione sul luogo dell’incidente e proseguendola fino all’arrivo in ospedale, ma ogni tentativo è stato inutile.  Sono stati soccorsi anche gli occupanti della seconda auto coinvolta, due persone trasportate in ospedale in codice verde.  
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 18 Giugno 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Università di Roma Tor Vergata, nel Qs World University Rankings 2027 compie un balzo in avanti di 13 posizioni

24 minuti fa

Trump firma l’accordo Usa-Iran: “Non è stato facile…”

46 minuti fa

Usa-Iran, Trump firma l’accordo: “Non è stato facile”

53 minuti fa

Ucraina-Russia, massiccio attacco di droni di Kiev su Mosca: colpita un’altra raffineria

53 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio