Scontro frontale tra due auto ad Arzachena, morti due ventenni: tre feriti, uno è grave

(Adnkronos) – Scontro frontale ad Arzachena, sulle strade della Gallura in Sardegna. Il bilancio è drammatico: due morti e tre feriti, uno molto grave. Le vittime sono due ragazzi di vent'anni che viaggiavano assieme a un 16enne, ferito in gravi condizioni. Nell'altra auto c'erano due ragazze, entrambe ferite e trasportate in ospedale.



Pubblicato il 13 Luglio 2025