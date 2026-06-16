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Scontro frontale, auto cade nel lago di Como: morto un uomo, grave una donna

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(Adnkronos) – Un morto e un ferito grave è il bilancio di un incidente stradale avvenuto nella notte a Brienno, in provincia di Como. I vigili del fuoco del Comando di Como sono intervenuti lungo la Strada Provinciale Regina Margherita: secondo le prime ricostruzioni, due autovetture si sono scontrate e, a causa del violento impatto, uno dei veicoli ha sfondato il muretto di protezione posto a margine della carreggiata, precipitando per alcune decine di metri nelle acque del lago. Sul posto anche, la squadra Saf (Speleo Alpino Fluviale) del Comando di Como e un’autogru del Comando di Varese. I vigili del fuoco sono riusciti a trarre in salvo una delle due persone a bordo dell’auto finita in acqua, una giovane donna, successivamente affidata alle cure del personale sanitario. Per il secondo occupante si è reso necessario l’intervento del Nucleo Sommozzatori Regionale dei vigili del fuoco, che, al termine delle ricerche subacquee, ha individuato e recuperato il corpo senza vita dalle acque del lago. Sono in corso gli accertamenti da parte delle autorità competenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 16 Giugno 2026

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