Scontro fra treni in Repubblica Ceca, almeno 42 feriti a Ceske Budejovice

(Adnkronos) – E' di almeno 42 feriti, di cui due gravi, il bilancio di uno scontro tra un treno espresso e uno passeggeri nel sud della Repubblica Ceca, vicino alla città di Ceske Budejovice a circa 150 chilometri a sud di Praga. Lo riferiscono i soccorritori all'Afp. ''Ci sono 40 persone con ferite lievi e due gravemente ferite'', ha detto la portavoce del servizio ambulanza Petra Kafkova all'Afp. Martin Kavka, portavoce del servizio ferroviario Sprava zeleznic, ha detto all'Afp che tutti i passeggeri sono stati evacuati.

Pubblicato il 20 Novembre 2025