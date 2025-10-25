Attualità

Scontro fra due auto a Roma: morta ragazza, due feriti gravi

(Adnkronos) – Un morto e almeno due feriti gravi in un incidente stradale avvenuto ieri sera intorno alle 22 a Roma su via Cristoforo Colombo, altezza piazza dei Navigatori, in cui sono state coinvolte due auto.  Intervenuti sul posto i vigili del fuoco che hanno estratto un giovane da un veicolo e due ragazze dall'altra auto: una di queste, trasportata in codice rosso in ambulanza, è morta in ospedale. In gravi condizioni gli altri due feriti.  
